Армія РФ усвідомлює, що навряд чи втримає правий берег Дніпра на Херсонщині – ОК «Південь»

Армія РФ усвідомлює, що навряд чи втримає правий берег Дніпра на Херсонщині. Про це у коментарі Радіо Свобода заявила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, про це свідчить те, що російські війська наразі активно укріплюються на лівому березі річки.

«Але поборотися вони мають, тому що мають зобразити хоча б перед своїми очільниками, військово-політичним керівництвом, що вони щось спробували», – сказала Гуменюк.

За її словами, на окупованій частині Херсонщини наразі «достатньо багато» російських військ для того, щоб вони «могли розшаровуватись і частково зробити вигляд відходу».

«Те, наскільки вони роблять акцент на цьому (виході – ред.), доводить, що це потрібний їм інформаційний наратив. Вони хочуть, щоб у це всі повірили. Але це може означати певну пастку», – уточнила Гуменюк.

Дещо раніше 7 листопада вона заявила, що ситуація на окупованій Херсонщині залишається «складною та напруженою» через маневри військ РФ.

Окрім того, за її словами, на Херсонщині армія Росії знову вдається до інформаційного шантажу цивільних, щоби змусити їх залишити територію.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич і додав, що вони зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомляли, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

7 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові, перевдягнуті у цивільний одяг, займають у Херсоні приміщення мирних громадян і укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв.