Генштаб: перевдягнуті в цивільне військові РФ укріплюють позиції в Херсоні для вуличних боїв

У Херсоні російські військові, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян і укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, російські війська продовжують «грубо порушувати» закони і звичаї ведення війни стосовно цивільного населення.

«У населеному пункті Каховка Херсонській області тривають пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами «вибивають» покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку», – заявили у командуванні.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич і додав, що вони зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомляли, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.