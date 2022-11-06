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Окупований Херсон залишися без світла: в облраді розповіли, в чому причина

За словами заступника голови облради, причина аварії – підрив високовольтної ЛЕП, яку вчинили окупанти.

В Херсонській області близько десяти населених пунктів залишились без світла та води. В тому числі й весь Херсон, повідомив у телеграмі заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, причиною аварії є підрив високовольтної ЛЕП, який здійснили російські окупанти. Свідчення очевидців це підтверджують.

«Терор та цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на божевільні речі», – зазначив Соболевський.

3 листопада окупаційні сили РФ прибрали блокпости в Херсоні. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вважає, що зробили це, щоб створити ілюзію виходу з міста.

Цього ж дня повідомлялося, що з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні зняли прапор Росії. Водночас начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що це може бути провокацією.

Російські війська захопили Херсон у перші дні війни, на початку березня.

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