Данілов відреагував на обшуки в компанії VS Energy

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов відреагував на обшуки в енергетичної компанії VS Energy.



«Служба безпеки України займається виконанням своїх обов'язків. Вони під час війни займаються дуже ретельно всіма об'єктами, до яких на сьогодні є питання. Все відбувається, згідно з чинним законодавством. Якщо відбуваються ті чи інші дії, події, значить для цього є певні підстави», – розповів він у коментарі програмі Свобода Live.



«Я би дуже хотів, щоб жоден об'єкт на території нашої країни за часів усіх президентів не мав відношення до Російської Федерації. Так сталося, що вони сюди зайшли, їх тут було багато – зараз набагато менше. Наше завдання зробити так, щоб їх тут не було взагалі, від слова зовсім», – додав секретар РНБО.

Служба безпеки України прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy. Як повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ, ця компанія володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України, а власники компанії – російські олігархи Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков – вже перебувають під санкціями, відтак СБУ має «повне право прийти туди з обшуками».

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16 листопада, як повідомляв проєкт журналістських розслідувань «Схеми» (Радіо Свобода), суд наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy.

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При цьому Бабаков, Гінер та Воєводін раніше заперечували володіння обленерго та готелями в Україні. Компанія «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (VS Energy) записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають цивільною дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Олександра Бабакова.

Сама компанія в травні 2022 року також заперечила, що Бабаков, Гінер або Воєводін мають частки в її структурі власності, та заявила, що «ніколи не підтримувала політику Російської Федерації проти України».