Російська армія посилила обстріли Куп’янського району – голова Харківської ОВА

Російські війська в кілька разів посилили інтенсивність обстрілів у Куп’янському районі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 1 грудня.

«У кілька разів збільшилася інтенсивність обстрілів у Куп’янському районі. Протягом доби росіяни постійно наносили артилерійські удари по населених пункту прикордонних громад району. Виникали пожежі в будинках, господарчих спорудах, складах, є влучання по відкритих територіях», – написав він у своєму Телеграмі.

Читайте також: «Жінку зарізав ножем»: російський солдат розповів про ймовірне вбивство мирної жительки Харківщини – «Схеми»

Крім того, обстрілів зазнали прикордонні Вовчанська та Липецька громади – там горіли гаражі, отримали пошкодження фасади будинків.

За даними місцевої влади, ніхто не постраждав.

«Росіяни не припиняють обстрілювати позиції наших військових, але ЗСУ укріплюють оборонні рубежі та цілодобово захищають кордони», – додав Синєгубов.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Тоді ж були, поміж інших, звільнені Куп’янськ і Вовчанськ.