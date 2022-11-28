На Харківщині ексгумували тіла п’яти цивільних, вбитих російським авіаударом – прокуратура

Правоохоронці ексугумували останки п’ятьох мирних мешканців в Ізюмському районі Харківської області, повідомляє обласна прокуратура.

За повідомленням, фрагменти тіл ексгумували на цвинтарі села Слобожанське.

«Всі загиблі стали жертвами російської агресії. 9 березня внаслідок авіаційного бомбардування села вони загинули у багатоповерхівці, яка зазнала руйнувань. Серед загиблих: дві жінки, чоловік, дівчинка 10 років та хлопчик віком 1 рік 9 місяців. Наразі їх тіла направлено для проведення судово-медичних експертиз», – йдеться в повідомленні.

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За обставинами цієї події правоохоронці почали розслідування про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

На вихідних поліція повідомила, що на Харківщині ексгумували тіло залізничника, якого розстріляли російські військові.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних та воєнні злочини своїх військових в Україні.