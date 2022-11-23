«Цілий ряд тем провисає» – українська лауреатка «Нобеля» про роботу омбудсмена під час війни

Робота Офісу уповноваженого з прав людини під час війни помітна у питаннях обміну військовополоненими, але «провисає з цілої низки тем». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода зазначила Олександра Матвійчук – очільниця «Центру громадянських свобод», який став лауреатом цьогорічної Нобелівської премії миру.

«Дмитро Лубінець відіграє важливу функцію в цьому процесі перемовин і обмінів, які стосуються військовополонених і цивільних заручників. І це, як видно, виглядає пріоритетом. І на це якраз направлена величезна увага роботи Офісу (омбудсмена – ред.). Але проблема в тому, що Офіс уповноваженого, за Конституцією, має гарантувати захист усіх прав та свобод, які в Конституції передбачені. І навіть якщо аналізувати публічні заяви Офісу (тобто чому приділяє увагу омбудсмен), цілий ряд тем провисає», – вважає Матвійчук.

Водночас, за її словами, громадським правозахисним організаціям наразі важко об’єктивно оцінити роботу уповноваженого Верховної Ради з прав людини через «низку об’єктивних причин».

«Повномасштабне вторгнення кардинально змінило роботу і пріоритети багатьох державних інституцій. Це (хочемо ми чи не хочемо) маємо враховувати. По-друге, у зв’язку з повномасштабним вторгненням, правозахисні організації не проводять системний моніторинг діяльності уповноваженого, як ми це робили раніше. Тому оцінювати складно», – пояснила Матвійчук.

Загалом, на її думку, процедура, яка дозволила Дмитру Лубінцю під час війни стати новим омбудсменом, становить загрозу для незалежності Офісу уповноваженого з прав людини.

«Що таке інституція уповноваженого з прав людини? Це – орган, який має бути здатний критикувати публічно владу, якщо та порушує права людини. І для цього є суворі правила захищеності: як процедура призначення уповноваженого, так і зняття. І коли вона порушується, коли вона узалежнюється від виконавчої влади, ця унікальна функція бути цим голосом зникає. І це вже не залежить від того, хто є уповноваженим. Потрібно знову повернути ці гарантії незалежності офісу», – наголосила Матвійчук.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця своїм нового Уповноваженого з прав людини. Тоді «за» проголосували 250 народних депутатів (більшість – представники «Слуги народу»).

20 жовтня, під час брифінгу на честь 100 днів на посаді омбудсмена, Дмитро Лубінець наголосив, що одна з основних його цілей – відновити довіру до інституту омбудсмена. Він також додав, що домагатиметься розуміння в суспільстві, що омбудсмен – дієвий інструмент моніторингу та захисту прав людини в Україні.