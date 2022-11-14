Омбудсмен назвав «неприйнятним» скасування акредитації ЗМІ, які висвітлювали події у Херсоні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав «неприйнятним» скасування Міністерством оборони акредитації ЗМІ, які висвітлювали події у звільненому Херсоні.

«Неприйнятним в таких умовах є скасування дозвілу на роботу та чинності прескарт світових медіа. Є потреба не тільки переглянути це рішення, а й переглянути підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа», – наголосив він та додав, що надіслав відповідне звернення на адресу міністра оборони Олексія Резнікова.

На думку омбудсмена, як в ситуації зі звільненою Харківщиною, так і в ситуації зі звільненими територіями Херсонщини та Миколаївщини, є комунікація влади з міжнародними та національними медіа є «неприйнятною».

«Механізм роботи має бути чітким і водночас таким, який би дозволяв працівникам медіа виконувати свою місію – оперативно висвітлювати події... Я впевнений, що військові журналісти розуміють небезпеку, з якою вони працюють, редакції світових медіа проводять відповідне навчання і виважено приймають рішення, надаючи редакційні завдання на тільки-но звільнених територіях», – наголосив Лубінець.

Українські військові увійшли до Херсона 11 листопада, завершивши таким чином російську окупацію, яка тривала понад вісім місяців. Уже в перший день кілька засобів інформації, в тому числі і українські телекомпанії Суспільне та Hromadske, працювали з міста. Більшість журналістів такої можливості не мали.

Пізніше військові позбавили кількох журналістів акредитації на роботу в зоні бойових дій через порушення ними встановлених владою правил роботи. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, деякі представники ЗМІ, «ігноруючи наявні заборони та застереження, без погодження» здійснювали «інформаційну діяльність у місті Херсон ще до завершення стабілізаційних заходів».

У Генштабі не назвали конкретних медіа, журналістів яких позбавили акредитації, але видання «Детектор медіа» стверджує, що дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, у тому числі CNN і SkyNews.

Це підтвердила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. У репортажах цих ЗМІ було показано, зокрема, як жителі Херсона радісно вітають перших українських військових, які увійшли до міста.

14 листопада українські та іноземні журналісти, медійні організації закликали владу вжити негайних заходів і повернути акредитацію медійникам, які висвітлювали події в Херсоні та у яких її, згідно з повідомленнями Генштабу, через це забрали.