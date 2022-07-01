Рада призначила Дмитра Лубінця новим уповноваженим із прав людини – Железняк

Верховна Рада призначила свого нового Уповноваженого з прав людини – про це повідомив парламентар від «Голос» Ярослав Железняк 1 липня.

За його словами, наступником Людмили Денісової став безпартійний народний депутат Дмитро Лубінець. Він входить до депутатської групи «За майбутнє»

«Після годинного обговорення, Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – повідомив Желензняк, оприлюднивши фотографію з результатами голосування.

«За» проголосували 250 народних депутатів, більшість – представники «Слуги народу».

21 червня голова парламенту Руслан Стефанчук вніс пропозицію щодо кандидатури Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Його кандидатуру також підтримав комітет Ради з питань прав людини.

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Восени 2022 року «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) встановили, що член депутатської групи «Партія «За майбутнє» Дмитро Лубінець сприяв влаштуванню своєї дружини Яніни помічницею «слуги народу» Арсенія Пушкаренка. Про це у коментарі журналістам програми розповів сам Пушкаренко. На цій посаді Яніна Лубінець щомісяця отримувала по 10 тисяч гривень. Але Дмитро Лубінець не визнав своєї причетності до працевлаштування дружини.

31 травня Верховна Рада підтримала звільнення Людмили Денісової з посади парламентської уповноваженої з прав людини. Вона вже заявила про намір оскаржити це рішення парламенту в суді, оскільки вважає, що її звільнено «всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам». Денісова каже, що за її звільненням стоїть Офіс президента, однак на Банковій це заперечують.