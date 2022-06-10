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Українські правозахисники закликають Раду якнайшвидше призначити нового омбудсмена

Попереднього омбудсмена – Людмилу Денісову – Верховна Рада звільнила 31 травня

Українські правозахисні громадські організації закликають Верховну Раду невідклано розпочати підготовку конкурсу на посаду омбудсмена.

Такий конкурс, наголошують вони, має відбутись з дотриманням міжнародних стандартів прозорості і неупередженості та з залученням до цього представників громадськості.

«В умовах воєнного стану ефективна діяльність Офісу омбудсмена надзвичайно важлива для українського суспільства... Втім, закон не містить норм, які можуть дозволити функціонувати Офісу Уповноваженого у разі звільнення самого Уповноваженого і непризначення його наступника», – йдеться у спільній заяві, яку наразі підписали 17 громадських організацій.

Вони також наголошують, що процес обговорення кандидатів на посаду омбудсмена всередині фракції «Слуга народу» не може вважатись публічним процесом, а тому просять зробити цю інформацію доступною широкому загалу.

31 травня Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини. Це рішення підтримало 234 народні депутати. Денісова має намір оскаржити це рішення.

У «Слузі народу» заявили, що головних офіційних причин звільнення Денісової було три. Зокрема, те, що вона не виконувала під час війни повноваження з правозахисної діяльності («не організовувала гуманітарні коридори та обмін полонених»).

Сама Денісова вважає, що за її звільненням стоїть Офіс президента, однак на Банковій це заперечують.

Наразі Верховній Раді офіційно не пропонувалися жодні можливі кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Водночас неофіційно, станом на 30 травня, замість Людмили Денісової на посаді омбудсмена монобільшість хотіла бачити або депутата від фракції «Слуга народу», 31-річного Олександра Качуру, або нинішню уповноважену Президента з питань забезпечення прав захисників України, 41-річну Альону Вербицьку.

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