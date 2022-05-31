Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена

Верховна Рада 31 травня звільнила Людмилу Денісову з посади омбудсмена. Це рішення підтримало 234 народні депутати. Про це повідомили депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк і член фракції «Європейська солідарність Олексій Гончаренко.

Зокрема, «за» проголосували 191 «слуга народу», 11 члени депутатської групи «Платформа за життя і мир», 6 представників депутатської групи «Партія «За майбутнє», 6 членів фракції «Голос», 12 представників депутатської групи «Довіра» та 6 членів депутатської групи «Відновлення України».

Жодного голосу за відставку Денісової не дали фракції «Європейська солідарність» та «Батьківщина».

Людмила Денісова була призначена Уповноваженою Верховної Ради з прав людини 15 березня 2018 року. Згідно з законодавством, термін її повноважень мав становити 5 років.

За словами голови правління організації «ZMINA. Центр прав людини» Тетяни Печончик, конституційних підстав для зняття чинного омбудсмена не було.

Сама Денісова вважає, що за її звільненням стоїть Офіс президента, однак на Банковій це заперечують.

«Офіс президента не проводив ніяких нарад, присвячених питанням діяльності Уповноваженої з прав людини і не планує цього робити», – наголосив 30 травня у коментарі Радіо Свобода заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

31 травня у «Слузі народу» заявили, що головних офіційних причин звільнення Денісової три. Зокрема, те, що вона не виконувала під час війни повноваження з правозахисної діяльності («не організовувала гуманітарні коридори та обмін полонених»).

Станом на 30 травня Верховній Раді офіційно не пропонувалися жодні можливі кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Водночас, за інформацією обізнаного із ситуацією співрозмовника Радіо Свобода, неофіційно замість Людмили Денісової на посаді омбудсмена монобільшість хотіла бачити:

або депутата від фракції «Слуга народу», 31-річного Олександра Качуру

або нинішню уповноважену Президента з питань забезпечення прав захисників України, 41-річну Альону Вербицьку.

«Але є проблеми з віковим цензом», – уточнив співрозмовник Радіо Свобода, маючи на увазі Качуру.

Олександр Качура у коментарі Радіо Свобода сказав, що «поки омбудсмен, призначений ВР, працює, недоречно говорити про якість кадрові призначення».

У коментарі Радіо Свобода Альона Вербицька повідомила, що хоч і «вже багато років захищає права людей», однак станом на 30 травня не отримувала пропозиції щодо висунення її кандидатури на посаду Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

У парламенті Радіо Свобода сказали, що до кандидатур на заміну Денісовій «ще далеко».