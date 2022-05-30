У Раді кажуть, що кандидатур на посаду омбудсмена «офіційно не було»

Станом на 30 травня Верховній Раді офіційно не пропонувалися жодні можливі кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про це у коментарі Радіо Свобода заявила заступниця профільного парламентського комітету з питань прав людини, «слуга народу» Неллі Яковлєва.

«Офіційно кандидатур на заміну запропоновано не було», – зазначила вона.

Водночас, за інформацією обізнаного із ситуацією співрозмовника Радіо Свобода, неофіційно замість Людмили Денісової на посаді омбудсмена монобільшість хотіла би бачити депутата від фракції «Слуга народу» 31-річного Олександра Качуру або нинішню уповноважену Президента з питань забезпечення прав захисників України 41-річну Альону Вербицьку.

«Але є проблеми з віковим цензом», – уточнив співрозмовник Радіо Свобода, маючи на увазі Качуру.

30 травня правозахисниця Тетяна Печончик також заявила, що у разі звільнення Людмили Денісової з посади Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, на цю посаду парламент нібито розглядає Олександра Качуру.

Водночас, за її словами, серед можливих кандидатур можуть бути ще два представники монобільшості – Мар'яна Безугла чи Микола Тищенко.

Однак представниця монобільшості та заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики Ольга Совгиря у відповідь на це наголосила, що двоє з вказаних осіб «не відповідають вимогам щодо віку».

«Ні Качурі, ні Мар‘яні немає 40 років. Відкрийте профільний закон», – зауважила народна депутатка у відповідь на інформацію, поширену Печончик.

Мар'яна Безугла у коментарі Радіо Свобода також повідомила, що не отримувала пропозиції очолити Офіс омбудсмена.

«Мені про це нічого не відомо», – наголосила вона і додала, що вважає подібну інформацію елементом інформаційної атаки щодо себе.

Олександр Качура у коментарі Радіо Свобода сказав, що «поки омбудсмен, призначений ВР, працює, недоречно говорити про якість кадрові призначення».

«Приймуть рішення звільнити – можна буде дискутувати. Я – людина команди», – зазначив Качура.

У коментарі Радіо Свобода Альона Вербицька повідомила, що наразі не отримувала пропозиції щодо висунення її кандидатури на посаду Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

«Я вже багато років захищаю права людей. Плідно співпрацюю зі всім сектором безпеки та оборони. Зі всіма правоохоронними органами та Генеральною прокуратурою. Працюю над кількома проектами законів в ВРУ. Але, наразі не отримувала такої пропозиції», – пояснила Вербицька.

Як запевнили Радіо Свобода у Верховній Раді, до кандидатур на заміну Денісовій «ще далеко».

«Там довга і заплутана процедура», – наголосив у коментарі Радіо Свобода впливовий та обізнаний із ситуацією співрозмовник у парламенті.

Людмила Денісова була призначена Уповноваженою Верховної Ради з прав людини 15 березня 2018 року. Згідно з законодавством, термін її повноважень становить 5 років.

Про те, що у Раді розпочали збір підписів про висловлення їй недовіри, стало відомо 30 травня. Сама Денісова вважає, що її звільнення ініціював Офіс президента, однак на Банковій ці звинувачення відкидають.

За словами голови правління організації «ZMINA. Центр прав людини» Тетяни Печончик, наразі «конституційних підстав для зняття Денісової немає».