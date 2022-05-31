У «Слузі народу» заявили про намір одноголосно підтримати звільнення омбудсмена Денісової

Фракція «Слуга народу» планує одноголосно підтримати звільнення омбудсмена Людмили Денісової під час пленарного засідання 31 травня. Про це повідомив член монобільшості та представник парламентського комітету з питань регламенту Павло Фролов.

«Ініціювання такої недовіри передбачено ¼ конституційного складу (113+ депутатів) з невідкладним голосуванням на пленарному засіданні Ради без застосування процедур спеціальних законів про статус таких осіб осіб... Вже сьогодні 31 травня пані Денисова може бути звільнена зі своєї посади», – зауважив Фролов.

За його словами, серед причин, через які Людмилу Денісову більше не хочуть бачити на посаді обмудсмена, є зокрема такі:

невиконання нею повноважень з правозахисної діяльності під час війни («вона не організовувала гуманітарні коридори та обмін полонених»);

«незрозуміла концентрація медійної роботи на багаточисельних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб» та «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами»;

перебування тривалий час після 24 лютого за кордоном «у теплих спокійних західних Європах».

Про те, що у Раді розпочали збір підписів про висловлення недовіри омбудсмену Денісовій, стало відомо 30 травня. Сама вона вважає, що її звільнення ініціював Офіс президента, однак на Банковій ці звинувачення відкинули.

«Офіс президента не проводив ніяких нарад, присвячених питанням діяльності Уповноваженої з прав людини і не планує цього робити, а оцінку діяльності цієї посадової особи здійснюють виключно народні депутати», – наголосив у коментарі Радіо Свобода заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За словами голови правління організації «ZMINA. Центр прав людини» Тетяни Печончик, наразі «конституційних підстав для зняття Денісової немає».

Станом на 30 травня Верховній Раді офіційно не пропонувалися жодні можливі кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про це у коментарі Радіо Свобода заявила заступниця профільного парламентського комітету з питань прав людини, «слуга народу» Неллі Яковлєва.

Водночас, за інформацією обізнаного із ситуацією співрозмовника Радіо Свобода, неофіційно замість Людмили Денісової на посаді омбудсмена монобільшість хотіла би бачити депутата від фракції «Слуга народу» 31-річного Олександра Качуру або нинішню уповноважену Президента з питань забезпечення прав захисників України 41-річну Альону Вербицьку.

«Але є проблеми з віковим цензом», – уточнив співрозмовник Радіо Свобода, маючи на увазі Качуру.

Олександр Качура у коментарі Радіо Свобода сказав, що «поки омбудсмен, призначений ВР, працює, недоречно говорити про якість кадрові призначення».

У коментарі Радіо Свобода Альона Вербицька повідомила, що хоч і «вже багато років захищає права людей», однак станом на 30 травня не отримувала пропозиції щодо висунення її кандидатури на посаду Уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Як запевнили Радіо Свобода у парламенті, до кандидатур на заміну Денісовій «ще далеко».

«Там довга і заплутана процедура», – наголосив у коментарі Радіо Свобода впливовий та обізнаний із ситуацією співрозмовник у парламенті.

Людмила Денісова була призначена Уповноваженою Верховної Ради з прав людини 15 березня 2018 року. Згідно з законодавством, термін її повноважень становить 5 років.