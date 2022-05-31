Процес звільнення Денісової підриває незалежність інституції омбудсмена – моніторингова місія ООН

Моніторингова місія ООН з прав людини заявляє, що звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової суперечить міжнародним стандартам і підриває незалежність цієї важливої правозахисної інституції в Україні.

«Ми вважаємо, що зараз, як ніколи, для України важливо мати незалежну та сильну інституцію, яка зможе неупереджено розслідувати порушення прав людини та підтримувати потерпілих у пошуку справедливості та відшкодування шкоди. Міжнародні стандарти вимагають, щоб законодавство, яке регулює такі інституції, містило незалежний та об’єктивний процес звільнення з чітко визначеними підставами», – йдеться у заяві місії.

У постанові, ухваленій Верховною Радою за невиправдано прискореною процедурою, не пояснюються причини звільнення омбудсмена, зауважують представники ООН.

«Це рішення послабило незалежність інституції та порушить її роботу. Ми закликаємо органи влади вжити негайних заходів для забезпечення незалежності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та дотримуватися міжнародних стандартів у законодавстві та на практиці», – наголошують в моніторинговій місії ООН з прав людини.

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31 травня Верховна Рада підтримала звільнення Людмили Денісової з посади парламентської Уповноваженої з прав людини. Вона вже заявила про намір оскаржувати це рішення парламенту в суді, оскільки її звільнено «всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам».

Людмила Денісова була призначена Уповноваженою Верховної Ради з прав людини 15 березня 2018 року. Термін її повноважень мав би становити 5 років.

Згідно з законодавством, Верховна Рада звільняє з посади Уповноваженого до закінчення строку повноважень у разі порушення присяги чи вимог щодо несумісності діяльності, припинення громадянства, неспроможності протягом більше чотирьох місяців підряд виконувати обов’язки або ж порушення вимог так званого закону про олігархів у частину подання, дотримання строків подання декларації про контакти.

Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого повинна дати тимчасова спеціальна комісія парламенту.

Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.