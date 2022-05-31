Денісова планує оскаржувати своє звільнення в суді

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прокоментувала рішення Верховної Ради її звільнити.

Денісова зазначила, що 31 травня – останній день її перебування на посаді, проте не погодилася зі звільненням.

«Мене звільнено всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам. Це рішення я буду оскаржувати в суді. Закон єдиний для всіх!» – заявила омбудсвумен.

Вона додала, що планує й надалі «захищати Україну та права наших громадян».

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Раніше 31 травня Верховна Рада підтримала звільнення Людмили Денісової з посади парламентської Уповноваженої з прав людини. Інші кандидатури на цю посаду народні депутати не розглядали.

Людмила Денісова була призначена Уповноваженою Верховної Ради з прав людини 15 березня 2018 року. Згідно з законодавством, термін її повноважень мав становити 5 років.

Сама Денісова вважає, що за її звільненням стоїть Офіс президента, однак на Банковій це заперечують.