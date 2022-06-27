Комітет Ради рекомендував призначити Лубінця новим омбудсменом – Горбенко

Парламентський комітет із питань прав людини одноголосно рекомендував Раді призначити свого нинішнього очільника – члена депутатської групи «Партія «За майбутнє» Дмитра Лубінця – новим омбудсменом. Про це повідомив його заступник, «слуга народу» Руслан Горбенко.

«Працює Дмитро так, що його не хочеться відпускати. Дипломатично, професійно, сміливо, з повагою та уважністю до деталей», – наголосив він.

31 травня Верховна Рада підтримала звільнення Людмили Денісової з посади парламентської уповноваженої з прав людини. Вона вже заявила про намір оскаржити це рішення парламенту в суді, оскільки вважає, що її звільнено «всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам». Денісова каже, що за її звільненням стоїть Офіс президента, однак на Банковій це заперечують.

10 червня українські правозахисні громадські організації закликали Верховну Раду невідкладно розпочати підготовку конкурсу на посаду омбудсмена.

21 червня голова парламенту Руслан Стефанчук вніс пропозицію щодо кандидатури Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Восени 2022 року «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) встановили, що член депутатської групи «Партія «За майбутнє» Дмитро Лубінець сприяв влаштуванню своєї дружини Яніни помічницею «слуги народу» Арсенія Пушкаренка. Про це у коментарі журналістам програми розповів сам Пушкаренко. На цій посаді Яніна Лубінець щомісяця отримувала по 10 тисяч гривень. Але Дмитро Лубінець не визнав, що сприяв такому працевлаштуванню дружини.

5 квітня 2022 року президент Володимир Зеленський включив Дмитра Лубінця до складу делегації України «для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України».

Наразі Дмитро Лубінець є очільником парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин.