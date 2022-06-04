У мене не було запитань до її роботи – віцеспікерка парламенту про звільнення Денісової

Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, представниця «Батьківщини» в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, чи законно, на її думку, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову, уповноважену ВР з прав людини.

«Те, що я бачила зі сторони її як уповноваженої, в мене не було запитань до її роботи. Що стосується самого звільнення і процедур, які були дотримані, давайте почекаємо тоді, дійсно, розслідування. Якщо Людмила вважає, що дійсно треба подавати далі до суду, абсолютно, вона має на це право», – сказала Кондратюк.

Віцеспікерка зауважила, що «Батьківщина» не голосувала за відставку Денісової, бо «не вбачали мотивів звільнення з цієї посади».

«З моєї точки зору, напевно, пані Денісовій було просто важко зараз знаходити спільну мову з тим колективом, який зараз є дуже проактивний в позиції, напевно, і з Офісом президента і в принципі з правлячою фракцією «Слугою народу». Вони мають все-таки монобільшість і мають можливість змінювати того чи іншого представника від Верховної Ради», – додала вона.

За словами Кондратюк, посада уповноваженого з прав людини потребує залученості і комунікації з владою.

«Мені здається, ця робота потребує такої залученості до того колективу і до тих людей, які зараз є при владі. Тут має бути постійна комунікація. Мені здається, просто в пані Денисової такої прямої комунікації не було», – додала вона.

На запитання, чи було законним рішення про звільнення омбудсмена Кондратюк відповіла:

«Я не можу говорити було воно законним, чи не законним, воно пройшло відповідно до процедури. Я не була на цьому засіданні – була у відряджені. Навіть не можу сказати достеменно, як воно проходило», – сказала віцеспікерка.

31 травня Верховна Рада підтримала звільнення Людмили Денісової з посади парламентської уповноваженої з прав людини. Вона вже заявила про намір оскаржити це рішення парламенту в суді, оскільки вважає, що її звільнено «всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам». Денісова каже, що за її звільненням стоїть Офіс президента, однак на Банковій це заперечують.

Людмила Денісова була призначена Уповноваженою Верховної Ради з прав людини 15 березня 2018 року. Термін її повноважень мав би становити 5 років.