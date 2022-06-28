Ексомбудсмен Денісова відповіла на звинувачення у «брехні» про сексуальні злочини

Колишня уповноважена з прав людини Людмила Денісова прокоментувала закиди на свою адресу щодо поширення нібито недостовірної інформації про факти сексуальних злочинів солдатів російської армії проти українських громадян.

«Це все (факти таких злочинів – ред.) підтверджується в тому числі різними органами. Але слідчі дії проводять саме правохоронні органи, тому якщо людина не хоче звертатися (до них – ред.), то не можна передати її дані до правоохоронних органів. Це – її рішення», – наголосила Денісова в інтерв'ю Харківській правозахисній групі.

Матеріал із критикою на свою адресу, ексомбудсменка вважає замовним і таким, що не відповідає дійсності.

«У мене питання все ж таки до цього тексту. Я його не читала, тільки побачила назву і кінець, що «це все – фейки». Зрозуміло, що ця журналістка – адвокат Російської Федерації. І замовники – теж адвокати Російської Федерації», – вважає Денісова.

Окрім того, вона зазначає, що має питання і до правоохоронних органів, які на умовах анонімності поділилися з журналістами деталями її допиту.

«Якщо я підписувала під своїм допитом нерозповсюджувати цю інформацію і охороняти таємницю слідства, чому правохоронні органи у нас так діють (поширюють інформацію про допит – ред.)?», – наголосила Денісова.

Коментуючи появу своєї дочки серед працівників «гарячої лінії», яка займалася фіксацією дзвінків від українців, постраждалих від сексуальних злочинів російських солдатів, Денісова переконує, що не мала до цього працевлаштування причетності.

«ЮНІСЕФ на наше прохання організував таку «гарячу лінію» після того, як почали звільнятися міста у Київській області і громадяни стали телефонувати саме на «гарячу лінію» Уповноваженого щодо необхідності надання їм психологічної допомоги. Тому така лінія була ЮНІСЕФ запроваджена. Це – проєкт ЮНІСЕФ. Вони, як мені стало відомо, через громадську організацію підписали контракти з цими психологами, які працювали на тій «гарячій лінії». Серед них була і моя донька. Так само вона і до цього працювала з ЮНІСЕФ», – пояснила Денісова.

За її словами, результати роботи цієї «гарячої лінії» згодом їй як омбудсмену передали у вигляді таблиць, у яких була відображена основна інформація щодо звернень постраждалих.

«Це ж – конфіденційна інформація, тому там прізвищ людей, які зверталися, немає. Наприклад: «Жінка. Доросла. Відбулося зґвалтування. Надана допомога. Повідомлена, що треба звернутися до правоохоронних оганів». У цьому звіті це все було», – переконує ексомудсмен.

Денісова наголошує: якби ті, хто звертався на таку гарячу лінію, висловлювали бажання, щоб вона як Уповноважена поділилася з правоохоронцями інформацією про злочини щодо них, то вона б неодмінно це зробила.

27 червня видання «Українська правда» оприлюднило матеріал «Від facebook до допитів. Як омбудсмен Денісова вигадувала злочини росіян і втратила посаду», у якому розповідалось, що ексуповноважена з прав людини Людмила Денісова нібито поширювала недостовірну інформацію про факти сексуальних злочинів солдатів російської армії проти українських громадян. Такий висновок журналісти зробили, ґрунтуючись на свідченнях правоохоронця, представника «Слуги народу» та одного зі співробітників Офісу омбудсмена, які побажали зберегти свою анонімність.

Після широкого резонансу та критики на свою адресу за форму подачі цього матеріалу, «Українська правда» змінила заголовок на «Від facebook до допитів. Чому омбудсмен втратила посаду» та наголосила, що її текст «не ставить під сумнів те, що росіяни вчиняють в Україні зґвалтування», а «має застерегти інших від бажання піти шкідливим для України шляхом».

31 травня Верховна Рада підтримала звільнення Людмили Денісової з посади парламентської уповноваженої з прав людини. Вона заявила про намір оскаржити це рішення парламенту в суді, оскільки вважає, що її звільнено «всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам». Денісова каже, що за її звільненням стоїть Офіс президента, однак на Банковій це заперечують.