Спікер Ради пропонує Лубінця на посаду омбудсмена

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

«Вірю, що його досвід на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», – написав Стефанчук.

Згідно з законодавством, Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.

31 травня Верховна Рада підтримала звільнення Людмили Денісової з посади парламентської уповноваженої з прав людини. Вона вже заявила про намір оскаржити це рішення парламенту в суді, оскільки вважає, що її звільнено «всупереч Конституції, законам України й міжнародним стандартам». Денісова каже, що за її звільненням стоїть Офіс президента, однак на Банковій це заперечують.

10 червня українські правозахисні громадські організації закликали Верховну Раду невідкладно розпочати підготовку конкурсу на посаду омбудсмена. Вони наголошують, що процес обговорення кандидатів на посаду омбудсмена всередині фракції «Слуга народу» не може вважатись публічним процесом, а тому просять зробити цю інформацію доступною широкому загалу.