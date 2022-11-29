«Сприяв «перереєстрації» бізнесу в Балаклії» – СБУ затримала члена окупаційної адміністрації

Служба безпеки України затримала посадовця колишньої окупаційної адміністрації в Балаклії на Харківщині – про це відомство заявило 29 листопада.

За даними СБУ, місцевий житель на початку травня вступив до лав підконтрольної Росії окупаційної адміністрації. Його призначили «помічником начальника управління тимчасової цивільної адміністрації міста Балаклія».

«Перебуваючи на «посаді», зловмисник сприяв примусовій «перереєстрації» роботи місцевого бізнесу на користь країни-агресора. Для цього проводив колективні «збори» підприємців, на яких закликав перелаштовувати свою господарську діяльність під потреби РФ і перераховувати «податки» до її бюджету», – йдеться в повідомленні.

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Затриманий, додають у Службі, ставив перед місцевими підприємцями задачу наповнювати оптові склади склади продовольством і давав вказівки щодо товарів і послуг, які можна було продавати в Балаклії. У разі незгоди він обмежував роботу місцевих бізнесів.

«Після звільнення міста зловмисник намагався «загубитись» серед мешканців району, щоб уникнути правосуддя. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження, задокументували злочинні дії та затримали», – додає СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про колабораційну діяльність. Зараз вирішується питання про запобіжний захід.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області, в тому числі міста Балаклію та Ізюм.