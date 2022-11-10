«Приїхав в Україну і поширював в ЄС фейки про війну». СБУ заявила про затримання «блогера RT»

Служба безпеки України заявляє, що викрила чотирьох «ворожих інтернет-агітаторів» у Чернігівській і Дніпропетровській областях, серед яких – іноземний «блогер кремлівського рупора Russia today, який приїхав в Україну і поширював в ЄС фейки про війну».

«Для цього (блогер – ред.) використовував власні Ютуб- і Телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників. У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію РФ і виправдовував воєнні злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Також зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який «готував пропагандистські матеріали для російського RT».

«Згодом він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати «редакційні завдання» кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні. До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому «монтувати» фейкньюз для зарубіжних інтернет-користувачів», – повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, згаданим особам повідомили про підозру за статтею «виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб».

«Ще двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині. Одна з них – жителька Покрова, інший проросійський агітатор – житель Новомосковська», – йдеться в повідомленні.

У СБУ заявили, що цим особам повідомили про підозру за статтями «колабораційна діяльність» і «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» відповідно.

У СБУ 10 листопада повідомили, що від початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила понад 700 осіб, підозрюваних у колабораціонізмі.

Минулого місяця президент Володимир Зеленський підписав два укази про санкції проти Росії, у переліку – майже 4000 осіб, зокрема російські пропагандисти.