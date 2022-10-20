«Не усвідомлював своєї допомоги країні-агресору». СБУ затримала блогера через відео обстрілу Бурштинської ТЕС

Служба безпеки України заявляє про затримання блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині.



Як повідомляє пресслужба відомства, блогер відзняв на відео наслідки влучань російських ракет по об’єкту критичної інфраструктури та опублікував його у своєму телеграм-каналі, аби збільшити кількість підписників.



За даними спецслужби, відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію, а через 7 хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів.



СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-«воєнкори», але й кадрові військові – вони враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій.



У спецслцужбі додають, що затриманий блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти військам РФ, а після спілкування з правоохоронцями «усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів».



«Своїм вчинком я не усвідомлював, що можу в подальшому допомогти країні-агресору в обстрілах. Щиросердечно прошу вибачення і закликаю всіх такого не робити», – заявив блогер, у відео оприлюдненому СБУ.

Напередодні у СБУ заявили про затримання 4 жителів Вінниччини, які знімали та пересилали відео з «прильотами». Як ствреджують у відомстві, після публікації це відео з’явилося у російських пропагандистів – за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.

Правоохоронці наголошують, що знімати та оприлюднювати відео наслідків влучань російських ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі заборонено.

Російські військові 19 жовтня завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС – це вже друга за жовтень російська атака по станції.