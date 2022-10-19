Війська РФ знову обстріляли Бурштинську ТЕС – голова ОВА

Російські військові 19 жовтня завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС, на станції виникла пожежа, яку вже загасили, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Сьогодні наша область знову зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, унаслідок якого виникла пожежа. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки», – сказала вона у відеозвернення, оприлюдненому в телеграмі.

За словами Онищук, дорога біля Бурштинської ТЕС перекрита, організований об’їзд прилеглими селами.

Голова ОВА також закликала продовжити економне споживання електрики.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

10 жовтня під час масованого російського удару по Україні, за даними ОВА, було зафіксовано влучання чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС, де спалахнула пожежа. Працівники станції при цьому не постраждали.