На Вінниччині знову є влучання в енергетичний об’єкт – ОВА

Російські війська знову поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Вінниччина, повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

«Знову ворог б’є по енергетичних об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області.

Рятувальні служби працюють на місці», – написав він у телеграмі.

Напередодні також було влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. Влада не уточнює, про який саме об'єкт йдеться, проте раніше цього місяця російські війська завдавали удару по Ладижинській ТЕС.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».