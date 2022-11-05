У Балаклії через отруєння чадним газом загинула родина ‒ поліція

На Харківщині в деокупованій Балаклії через отруєння чадним газом загинула родина із чотирьох людей, повідомила пресслужба поліції Харківської області у фейсбуці.

Правоохоронці зазначили, що про інцидент їм розповіла родичка загиблих. У квартирі виявили тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, а також дівчаток шести та 13 років.

За словами родички, через низьку температуру в будинку сім'я іноді вмикала газові конфорки, аби зігрітися. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби встановили, що у квартирі газова витяжка була засмічена та не функціонувала.

Балаклія сильно постраждала внаслідок обстрілів, багато будинків у місті зруйновано. При цьому опалювальний сезон там розпочався лише 4 листопада, тоді як у багатьох інших містах України він стартував кілька тижнів тому.

Також правоохоронці затримали мешканку Балаклії на Харківщині, яка під час окупації міста добровільно пішла на співпрацю з військами РФ.