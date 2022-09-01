Отруєння грибами на Київщині: померли дівчата 9 та 18 років

На Київщині від отруєння грибами померла 18-річна місцева мешканка та її 9-річна сестра, повідомив у фейсбуці начальник управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Смертельне отруєння грибами. Померла 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра. Напередодні Катерина та її наречений зібрали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, і почастували маленьку сестричку. Згодом усіх трьох із гострим отруєнням госпіталізували», – розповів Нєбитов.

За його словами, врятувати життя дівчат медикам не вдалося.

У поліції закликають громадян до обережності під час грибного сезону.

Згідно з розпорядженням КМДА, на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.