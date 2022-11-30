«Жінку зарізав ножем»: російський солдат розповів про ймовірне вбивство мирної жительки Харківщини – «Схеми»

«Схеми» (Радіо Свобода) опублікували перехоплену правоохоронцями розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідає про ймовірне вбивство високопоставленим армійцем – керівником його підрозділу цивільної жительки Харківської області. Журналісти ідентифікували армійця та його бригаду, яка після успішного контрнаступу українських сил відступала з Ізюмсько-Куп’янського напрямку.

Ним виявився 34-річний Олег Гасілін, який служить у 27-ій окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ, командувачем якої офіційно значиться полковник Сергій Сафонов. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Від джерел в одному з розвідувальних органів України «Схеми» отримали запис розмови російського військовослужбовця, ймовірно, з товаришем по службі, датовану 30 вересня, та номер телефону, який дав змогу ідентифікувати цього армійця і визначити його підрозділ, який, з його слів, поспіхом залишав Харківщину після успішного контрнаступу ЗСУ.

Як встановили журналісти, це – 34-річний Олег Гасілін, з 27-ої окремої мотострілецької бригади. Вона дислокується у селищі Мосрентген Новомосковського округу Москви, звідки дружина військовослужбовця публікує їхні фото. Він – професійний військовий, закінчував академію військ протиповітряної оборони.

«Як французи ми просто у 12-му році, гнали нас поганою палицею. Найголовніше — комбриг не сказав, що передбачався ось цей захід по відступу, він не сказав, куди йдемо, де збираємось... Виходить, наступного дня він доповів до армії, що зенітники з***лись, про втрати взагалі ані слова не сказав, хоча знав. Зв’язківців всю апаратуру спалили, зв’язку з бригадою немає. З піхотою теж нічого незрозуміло, один батальйон начебто вийшов, другий батальйон знайти не можуть», – згадував військовий.

Телефоном Олег Гасілін розповів не лише про те, як вони залишали Харківську область з численними втратами серед особового складу та кинутою технікою, але й зізнався у тому, що його колеги по службі чинили розправу над цивільними. Сам Гасілін не бачив, але знає про це зі слів іншого військового.

«Начебто він був напідпитку, це було ввечері 25-го, за ним приїхав із 96-ої командир батальйону з групою, евакуювати його. І вони виходили, на них вийшов чоловік у віці та жінка у віці. Чоловіка застрелив цей командир батальйону з 96-ої, а він, цей поганий чоловік, наш головний, жінку ножем зарізав» – розповів Гасілін.

Зі слів військового виходить, що командир 27-ої бригади, в якій він служить – міг вбити літнього чоловіка, а командир батальйону 96-ої розвідувальної бригади Західного військового округу – жінку похилого віку, йдеться у розслідуванні «Схем».

Ці двоє українців, зазначав у розмові Гасілін, не були військовими. Встановити їхні особи наразі журналістам не вдалося.

Нині офіційно командувачем 27-ої мотострілецької бригади РФ значиться полковник Сергій Сафонов.

Журналісти також зателефонували Олегу Гасіліну, співставивши його голос із голосом з перехопленої правоохоронцями розмови. Вони виявилися ідентичними. Військовослужбовець не захотів телефоном розповідати обставини того, що сталося: «Гадки не маю. Хочете поговорити – приїжджайте, поговоримо».

Більше подробиць Гасілін журналістам не розповів. На прохання редакції з ним додатково зв’язався український активіст, який побажав залишитись невідомим та передав журналістам запис розмови, в якій ще раз запитав військовослужбовця про ймовірне вбивство мирних жителів на Харківщині.

Він повідомив, що про скоєне було «відомо усім»: «Два командири при виході скоїли це діяння». На запитання, чи міг полковник вчинити інакше, відповів: «Ну, чесно, стосовно жінки, я думаю, звичайно».

Як стало відомо «Схемам» з аудіоперехоплення, яке є в розпорядженні редакції, в Росії, схоже, розслідують ймовірну причетність Сергія Сафонова до вбивства цивільної жительки Харківщини. Гасілін повідомив, що вже «спілкувався» з російським слідчим: «У шпиталі коли був – спілкувався. Ну, я про це знаю зі слів товаришів по службі, на той момент мене вже там не було, я був у шпиталі».

«Схеми» спробували зв’язатися із Сергієм Сафоновим, але всі його наявні телефони вимкнені.

Російська служба Радіо Свобода звернулася в соцмережах до кількох друзів Сафонова та його колишніх товаришів по службі. Журналісти запитали, чи відомо їм про розслідування, ніхто з них не висловив подиву і не спробував заперечити сам факт розслідування: один із друзів порадив звернутися за деталями до Міністерства оборони Росії, другий – поставив зустрічне запитання про те, що журналістам відомо про цю справу.

Мати Сергія Сафонова прочитала питання журналістів у соцмережі «Однокласники», але не відповіла на них і, зрештою, закрила профіль. Дружина полковника відповіла на дзвінок, але почувши, що питання стосується її чоловіка, поклала слухавку. У Головному військовому слідчому управлінні СК РФ та у Головній військовій прокуратурі не відповіли на запити Радіо Свобода з проханням підтвердити або спростувати розслідування щодо Сафонова.

Більше про особу Сергія Сафонова читайте у матеріалі за посиланням.

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