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На Харківщині повідомили про підозру жінці, яка розірвала та кинула на землю прапор України

Санкція статті, яку інкримінують жінці, передбачає до трьох років позбавлення волі (фото ілюстративне)

Дергачівська окружна прокуратура 30 листопада повідомила про підозру у скоєнні злочину за статтею «наруга над державними символами» жительці Харківщини, яка зірвала зі стіни, розірвала та викинула на землю прапор України, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався ще 15 листопада у селищі Вільшани Харківського району. 34-річна місцева мешканка зірвала державний символ, який був встановлений на стіні будівлі Вільшанського старостату, розірвала його та викинула на землю.

Санкція статті, яку інкримінують жінці, передбачає до трьох років позбавлення волі.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.

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