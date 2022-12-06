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Російські втрати в Україні перевищили 92 тисячі військових – дані ЗСУ

Зокрема, за попередню добу Росія втратила 61 ракету, йдеться в зведенні (фото ілюстраційне)

Російська армія втратила 510 військових за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 6 грудня.

Відтак українське командування оцінює загальні втрати Росії від 24 лютого у близько 92 200 людей.

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Крім того, російські війська втратили:

  • 2929 танків (+5)
  • 5905 бойових броньованих машин (+5)
  • 1915 артилерійських систем (+1)
  • 395 реактивних систем залпового вогню
  • 211 засобів протиповітряної оборони
  • 281 літак
  • 264 гелікоптери
  • 1587 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+5)
  • 592 крилаті ракети (+61)
  • 16 кораблів
  • 4505 автомобілів і автоцистерн (+8)
  • 163 одиниці спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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