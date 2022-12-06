Російські втрати в Україні перевищили 92 тисячі військових – дані ЗСУ

Російська армія втратила 510 військових за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил вранці 6 грудня.

Відтак українське командування оцінює загальні втрати Росії від 24 лютого у близько 92 200 людей.

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Крім того, російські війська втратили:

2929 танків (+5)

5905 бойових броньованих машин (+5)

1915 артилерійських систем (+1)

395 реактивних систем залпового вогню

211 засобів протиповітряної оборони

281 літак

264 гелікоптери

1587 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+5)

592 крилаті ракети (+61)

16 кораблів

4505 автомобілів і автоцистерн (+8)

163 одиниці спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.