ЗСУ збили всі 8 російських безпілотників, випущених по Дніпропетровщині – голова області

Російські війська вночі атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, а також важкою артилерією та «Ураганами», повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко вранці 7 грудня.

«Круто попрацювали військові з повітряного командування «Схід». Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були «Shahed-136», – написав він у своєму Телеграмі.

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Обстріли з артилерії та «Ураганів» були націлені на Нікопольський район, зокрема, по Марганецькій та Нікопольській громадах. За словами Резніченка, люди не постраждали.

«Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж», – розповів голова області.

В інших районах області влучань не було, додав він.

Напередодні увечері голова Дніпропетровської обласної ради повідомив, що російські військові атакували область дронами-камікадзе.

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Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були використані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.