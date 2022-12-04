У ЗСУ пояснили, чому РФ стала рідше застосовувати іранські дрони-камікадзе

РФ стала значно рідше запускати по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed-136, оскільки вони не пристосовані до використання в умовах холодної погоди, повідомив помічник командувача об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі телемарафону.

«Будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, які чутливі до морозів та погодних умов. Ми маємо в даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яке тренується з дозаправкою в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність», – розповів він.

Силкін також зазначив, що Росія так само може продовжувати накопичувати БПЛА та іншу зброю.

«На жаль, у нас немає можливості зупинити постачання як дронів, так і бомб для Росії. Але ми отримуємо достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів. Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і зараз ми вже можемо говорити, що ми збиваємо близько 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре. Але призупинити, на жаль, ми не можемо ці поставки зброї для Росії», – додав він.

5 листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але «до війни в Україні».

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були задіяні, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.

За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfagha.