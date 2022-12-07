Зеленський: відновити 100% енергосистеми «зараз неможливо»

100-відсоткове відновлення енергосистеми України до стану, який був перед масованими ударами Росії по енергетичних об’єктах, наразі неможливе, заявив під час вечірнього звернення 7 грудня президент Володимир Зеленський.

«Постійно збільшуємо генерацію і постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсягу. Але варто не забувати – і не забувати всім, – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому в більшості міст і районів зберігаються графіки відключень», – сказав він.

За словами голови держави, станом на цей вечір найбільше вимкнень – у Києві й області, на Львівщині, в Житомирській області, на Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині і на Закарпатті.

«І я дякую всім нашим енергетикам, ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять усе можливе, щоб полегшити становище для людей», – додав Зеленський.

Про те, що в енергосистемі України ще зберігається суттєвий дефіцит після останнього масованого ракетного обстрілу військ РФ 5 грудня, повідомила пресслужба компанії «Укренерго» вдень 7 грудня.

За даними Міненерго станом на 6 грудня, після масованого російського обстрілу у понеділок найскладнішою є енергетична ситуація у Київській, Вінницькій та Одеській областях.