США відправили Україні першу партію енергетичного обладнання – посадовці

США відправили Україні першу частину енергетичного обладнання в той час, як Вашингтон працює над підтримкою енергетичної інфраструктури країни на тлі атак з боку Росії, повідомили 12 грудня американські посадовці, яких цитує агентство Reuters.

Перший транш – це енергетичне обладнання на суму близько 13 мільйонів доларів, сказав один із чиновників. Інше джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів Америки вилетять ще два літаки з обладнанням.

Росія від жовтня здійснює широкомасштабні удари по українській енергетичній інфраструктурі, що, за словами Києва та його союзників, є навмисною кампанією з метою завдати шкоди цивільному населенню.

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США і західні союзники надають Україні фінансування й обладнання для підвищення енергетичної стійкості. Нещодавні напади Росії залишили мільйони людей без світла та без опалення.

Росія «навмисно намагається заморозити українців до смерті в той час, як настає зима», заявив високопоставлений чиновник США. «Наша стратегія наразі полягає, в першу чергу, в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою», – додав він.

Інший американський чиновник сказав, що обладнання вилетіло з військової бази США. Перший транш є частиною допомоги в розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори і генератори, а також системи ППО.