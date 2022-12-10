«Зима буде холодною й темною»: Єврокомісія передала Україні 40 генераторів

Єврокомісія передала Україні 40 потужних генераторів із надзвичайних резервів Механізму цивільного захисту ЄС для подолання наслідків масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, йдеться в повідомленні пресслуби відомства в твіттері.

«Зима в Україні буде холодною й темною, оскільки російські ракети продовжують спрямовуватися на життєво важливу енергетичну інфраструктуру. Ми мобілізували наші надзвичайні резерви #rescEU, щоб надіслати 40 генераторів в Україну. Ці генератори потужністю у 220 kVA (176 кВт – ред.) можуть надавати енергію для цілої лікарні», – йдеться у повідомленні перед відео розвантаження генераторів.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Як повідомив Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські сили протиповітряної оборони збили над 60 із понад 70 ракет, запущених Росією.

Проте російські ракети влучили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Через це у деяких регіонах вимушено були застосовані екстрені відключення електрики. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною». У компанії «Укренерго» заявили, що це вже восьма масована ракетна атака військ РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

9 грудня Шмигаль заявив, що в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.