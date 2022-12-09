Шмигаль: «Укренерго» отримає 32,5 млн євро кредиту на відновлення підстанцій

Україна залучить кредит у розмірі 32,5 мільйони євро для компанії «Укренерго» від державного банку Німеччини KfW на відновлення пошкоджених Росією підстанцій, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, частину кредитних коштів Європейського інвестиційного банку пропонують переспрямувати на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини, для чого схвалили відповідний проєкт закону.

«Маємо також важливу допомогу від міжнародних партнерів. Не лише уряди, але й бізнеси та звичайні громадяни демонструють солідарність із нашою країною. Міста Бельгії передали Україні першу партію генераторів у межах ініціативи ЄС «Генератори надії». З Франції надійшло 100 генераторів. Норвегія забезпечує генераторами українських прикордонників. Близько 300 генеруючих засобі планує передати Словаччина. Узгоджується пакет допомоги з Японією, куди увійде обладнання для термінових ремонтів енергосистеми та понад 240 генераторів», – додав Шмигаль.

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5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Як повідомив Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські сили протиповітряної оборони збили над 60 із понад 70 ракет, запущених Росією.

Проте російські ракети влучили в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Через це у деяких регіонах вимушено були застосовані екстрені відключення електрики. Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що, попри влучання російських ракет 5 грудня, енергетична система України «функціонує і залишаться цілісною». У компанії «Укренерго» заявили, що це вже восьма масована ракетна атака військ РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

9 грудня Шмигаль заявив, що в Україні різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі.