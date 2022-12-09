Частина української критичної інфраструктури «повністю зруйнована» – Кубраков

Близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було «значно пошкоджено», а деякі елементи «повністю зруйновані», заявив в інтервʼю CNN віцепремʼєр – міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.

Україна використовувала «великі мішки з піском» для захисту обʼєктів, додав він.

У щоденному звіті про енергетичну ситуацію по всій країні державний енергопостачальник «Укренерго» заявляє, що ситуація «залишається складною, але контрольованою». Однак у компанії визнали, що «всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені», а окупована Запорізька АЕС не постачає електроенергію в мережу.

У компанії зазначили, що на вихідних у країні буде «суттєве покращення» в питанні відновлення електропостачання. Російські обстріли та ракетні удари продовжують впливати на енергетичну інфраструктуру України. Останній із таких відбувся 5 грудня, удари з інтервалом один-два тижні відбуваються вже два місяці – з 10 жовтня.