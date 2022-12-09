Новий етап війни в Україні? Що означають удари по аеродромах в глибокому тилу Росії

Росія зазнала історичних ударів у війні в Україні: вперше були атаковані військові об’єкти у її глибокому тилу. Аеродром «Дягілєво» в Рязані розташований на відстані близько 500 км від кордону з Україною, «Енгельс» в Саратовській області – близько 700 км.

Чому напади на ці російські аеродроми означають новий етап війни і що це може змінити для України – розібралось Радіо Донбас.Реалії .

«Енгельс» та «Дягілєво»: там, де не чекали

Перед масованою атакою Росії по Україні, що відбулась 5 грудня , один за одним зазнали ударів два військові аеродроми на території Росії. Ось що зараз відомо про ці атаки:

Аеродром «Дягілєво» у Рязані. 5 грудня там вибухнув бензовоз. Російські ЗМІ заявили, що загинули три людини та зазнав пошкоджень один літак. За оцінками експертів Defence Express супутникових знімків та фото з аеродрому, борт – це надзвуковий ракетоносець Ту-22М3. Він саме був споряджений надзвуковими ракетами Х-22, які українським ППО важко збивати.

5 грудня там вибухнув бензовоз. Російські ЗМІ заявили, що загинули три людини та зазнав пошкоджень один літак. За супутникових знімків та фото з аеродрому, борт – це надзвуковий ракетоносець Ту-22М3. Він саме був споряджений надзвуковими ракетами Х-22, які українським ППО важко збивати. Аеродром стратегічної авіації «Енгельс» у Саратовській області. У Міноборони Росії підтвердили пошкодження двох стратегічних бомбардувальників Ту-95 і заявили про загибель трьох військових та поранення ще чотирьох. Це одна з баз, яку Росія систематично використовує для атак по цілях в Україні.

Міноборони Росії звинуватило в ударах Україну і заявило, нібито атака була здійснена за допомогою українських дронів, які вони збили. Військові експерти припускають, що аеродроми дійсно могли атакувати безпілотники ЗСУ.

звинуватило в ударах Україну і заявило, нібито атака була здійснена за допомогою українських дронів, які вони збили. Військові експерти припускають, що аеродроми дійсно могли атакувати безпілотники ЗСУ. Найбільш вірогідним аналітики вважають використання для ударів радянського безпілотника Ту-141 «Стриж», який був значно допрацьований. Через масштаб ураження впевнені – безпілотники вціліли до ураження цілей.

використання для ударів радянського безпілотника Ту-141 «Стриж», який був значно допрацьований. Через масштаб ураження впевнені – безпілотники вціліли до ураження цілей. Генштаб традиційно у таких випадках зберігає тишу, до того ж офіційно на озброєнні у ЗСУ навіть немає засобів для ударів на такій дальності. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк після повідомлень про вибухи лише написав у твітері, що «земля кругла».

Список «бавовни» на території Росії та в окупованому Криму вже досить значний від початку масштабного вторгнення – були атаки на крейсер «Москва» , військовий аеродром в Саках , штаб Чорноморського флоту в Севастополі та кораблі ЧФ РФ у Севастопольській бухті .

Але удари по цих аеродромах вирізняє те, що Дягілєво розташоване на відстані близько 500 км від кордону з Україною, Енгельсі – близько 700 км. Це вперше ударів зазнали об’єкти у глибокому тилу Росії.

Війна в Україні: що зміниться

Атаки по аеродромах у Рязанській та Саратовській області дали старт новому етапу війни в Україні. Шальки терезів ще більше схилились на користь України – для такої оцінки є щонайменше три підстави.

У Росії стало менше можливостей для завдання ударів по Україні. Військовий льотчик-інструктор, полковник ЗСУ Роман Світан впевнений, що саме завдяки ударам по аеродромах «Дягілєво» та «Енгельс» атака на Україну 5 грудня була менш масованою.

«У хвилі приблизно 100 ракет планувалося. А удари, ймовірно, все-таки «Стрижів» Ту-141, вивели з ладу кілька літаків-носіїв цих ракет… Тому ми й не побачили 100 ракет передбачуваних у хвилі, а лише 70», – зазначив експерт в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Крім того, пошкоджені в Енгельсі стратегічні бомбардувальники – рідкісні, бо Росія практично після розпаду СРСР перестала їх виробляти. Світан припускає, що пошкоджені в Енгельсі стануть «донорами» запчастин для інших літаків. Або ж їх таки відновлять за допомогою тих, які розбираються зараз – але це тривалий процес.

Росія буде змушена дбати про безпеку своїх аеродромів навіть у глибокому тилу. Як зазначив Світан, у агресора є три способи зберегти свої літаки.

Перемістити бази вглиб своєї території. Але це дуже складний процес, який може забрати навіть кілька років.

Перекинути стратегічні бомбардувальники на так звані аеродроми підскоку (оперативні аеродроми). Це можна зробити за кілька годин, але навряд чи така передислокація може бути постійним рішенням – інфраструктура таких летовищ передбачає лише короткострокове перебування бортів;

Посилити систему ППО біля аеродромів – як Росія це у Криму та у близьких до кордону з Україною регіонах. Йдеться передусім про ЗРК малої дальності.

Будь-який із варіантів забере у Росії час і гроші. У разі третього – їй доведеться забрати ЗРК з України, які використовує для обстрілу міст, зокрема, Запоріжжя, Херсону, Миколаєва та Дніпра.

Та поки що, схоже, Кремль на нього не готовий піти: після атаки з «Дягілєво» зникли 9 стратегічних бомбардувальників. Це підтверджують супутникові знімки Planet Lab за 7 грудня, опубліковані російською службою Радіо Свобода.

Глибокий тил Росії став досяжним для атак. А у ньому є чимало російських та білоруських аеродромів, з яких за даними Генштабу ЗСУ, розвідок західних країн та OSINT-розслідувачів стартують літаки з ракетами для ударів по Україні.

Якщо з двох точок на українському сході та півночі окреслити радіус у 700 км (до Енгельса), виходить, що до потенційного кола ураження потрапляють такі аеродроми:

«Єйськ» (Росія);

«Волгодонськ» (Росія);

«Курськ» (Росія);

«Барановичі» (Білорусь);

«Мачулищі» (Білорусь);

«Ліда» (Білорусь).

«Це новий етап. Триває певний розвиток нашої техніки, є певні позитивні моменти у керуванні. Тобто, до 1000 км ми вже можемо працювати», – зауважив Світан.

Своєю чергою військовий експерт Ігор Левченко зауважив, що починаючи масштабне вторгнення російське керівництво взагалі не задумувалось про можливість війни на своїй території.

«Прильоти по російських авіабазах в їхньому тилу підтверджує, що ніщо не залишиться непокараним. Наші можливості вражати противника, де б він не ховався, ростуть і будуть рости й надалі», – зазначив він в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

США дають «добро» на гібридні атаки?

Атака на «Дягілєво» та «Енгельс» зачепиили і інший важливий аспект війни в України. Досі діяло умовне «табу» на атаки по Росії і, відповідно, надання Україні далекобійного озброєння. Ще у кінці травня президент США Джо Байден заявив, що вони не постачатимуть Україні ракетні комплекси, які дозволять уражати цілі на території Росії.

На початку жовтня американське видання CNN із посиланням на власні джерела повідомило , що Україна намагається переконати адміністрацію Байдена передати далекобійні ракети ATACMS – обіцяючи узгоджувати цілі та не бити по території Російської Федерації. Вочевидь, аргументи не спрацювали, бо Україна досі їх не отримала.

Понад те, на початку грудня американська газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомила: США таємно модифікували передані Україні HIMARS, аби їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності. Причина та сама – Вашингтон вважає цей запобіжний захід необхідним для зменшення ризику ширшої війни з Москвою.

Можна припустити, що це одна з причин, чому Генштаб ЗСУ не бере відповідальності за будь-яку «бавовну» в Росії. Єдиним виключенням був удар по аеродрому в окупованих Саках, про які головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та перший заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Михайло Забродський згадали у спільній статті .

Однак тепер риторика змінилась. Після атак на аеродроми Енгельс та Дягілєво держсекретар США Ентоні Блінкен заявив , що США не заохочували і не надавали можливості українським силам завдавати ударів усередині Росії. А от міністр оборони США Ллойд Остін зауважив, що США не намагаються завадити Україні розвивати власні можливості для завдання ударів дальньої дії.

Це може означати, що США, як і раніше, вважають надання Україні далекобійних ракет надто ризикованим. Але зважили на те, що атаки на «Дягілєво» і «Енгельс» не спричинили надзвичайної реакції Росії.

«За допомогою, припустимо, двох безпілотників, ми зменшили кількість ракет на три десятки, це як мінімум, і зменшили ту шкоду, яку вони могли б завдати. Тобто ми навпаки деескалуємо конфлікт», – каже Світан.

Атаки на аеродроми стали болючим ударом по Росії. Її можливості бити по Україні за допомогою стратегічної авіації зменшились, та ще й просто напередодні чергового масованого удару. Понад те, тепер ілюзія безпеки глибокого тилу зруйнована – Кремлю доведеться гадати, коли, звідки і наскільки далеко може прилетіти наступний дрон. США, схоже, тепер не проти атак далеко по території Росії за умови, що вони будуть ось такими гібридними. Війна в Україні перейшла на новий етап.

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