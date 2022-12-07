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З російської авіабази «Дягілєво» після удару безпілотника зникли 9 бомбардувальників – супутникові знімки

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 на летовищі «Дягілєво» в Рязанській області РФ (архівне фото)

Після удару безпілотника по авіабазі «Дягілєво» під Рязанню в Росії з неї зникли щонайменше дев’ять стратегічних бомбардувальників Ту-22М. Про це свідчать супутникові знімки сервісу Planet.com зроблені вранці 7 грудня, повідомила російська служба Радіо Свобода.

Зранку 5 грудня стало відомо про вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі «Дягілєво» на околиці Рязані в Росії. У Дягілєво, що за 500 кілометрів від лінії фронту, дислоковані літаки-заправники Іл-76, розміщується 43-ій Центр бойового застосування та переучування льотного складу, пілотів дальньої авіації.

Міністерство оборони Росії звинуватило в ударі Україну.

Вранці 6 грудня губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявив, що на аеродромі в цьому регіоні триває пожежа після атаки дрона.

Українська сторона традиційно офіційно не коментує повідомлення про атаки на російській території. Непрямо атаки підтвердив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк – після повідомлень про вибухи він написав у твітері, що «земля кругла».

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