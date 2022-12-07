США не «заохочували» українських ударів по аеродромах Росії – Білий дім

США «поважатимуть» рішення України на полі бою, але не заохочують ескалацію, ідеться в поширеному 7 грудня повідомленні Білого дому. Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі доручив Україні підтвердити, хто несе відповідальність за нещодавні удари по Росії, але сказав, що США ані «заохочували», ані «сприяли» таким атакам.

«Ми точно не заохочували і не дозволяли Україні вдарити по Росії. Наша увага була і залишається на забезпеченні того, щоб у них були необхідні можливості, ресурси, необхідні для захисту. Усе, що ми надаємо, справді розроблено з урахуванням цього», — сказав Кірбі.

Він додав, що Сполучені Штати надають Україні необхідні для захисту інформацію, ресурси та зброю.

«Але вони самі ухвалюють рішення. І вся ідея, весь принцип цієї війни полягає в суверенітеті, і, на відміну від росіян, ми поважаємо український суверенітет. Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, де вони її використовують, як вони використовують, скільки боєприпасів вони використовують – це рішення України, і ми це поважаємо», – наголосив Кірбі.

Будь-яка ескалація за межами кордонів України, за його словами, є «недобре» для інтересів національної безпеки США.

«Ми чітко вели розмови з Україною про відповідальність за системи озброєння. Ми, звичайно, дуже чітко дали зрозуміти нашу стурбованість щодо ескалації. Але врешті-решт це українські рішення», – цитує високопосадовця CNN.

5 грудня близько 6:00 за місцевим часом атаки безпілотників невстановленого походження зазнали два російських аеродроми в Саратовській і Рязанській областях, на яких базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема, Ту-95. Саме ці літаки беруть участь у ракетних атаках української критичної інфраструктури, остання з яких відбулася вдень 5 грудня.

6 грудня також був атакований військовий аеродром у Курській області, пожежу на ньому вдалося загасити лише 7 грудня.

Міністерство оборони Росії заявило ввечері 5 грудня, що два українські безпілотні літальні апарати з реактивними двигунами атакували аеродроми стратегічної авіації в Саратовській та Рязанській областях.

У Міноборони України вибухи не коментують. Офіційно ці цілі розташовані далеко за межами досяжності наявних в Україні безпілотників. Однак радник президента України Михайло Подоляк опублікував у твітері повідомлення з натяком на те, що за атаками справді стоїть Київ.