Пожежу на російському військовому аеродромі Курськ загасили

Пожежу на військовому аеродромі в Курській області Росії, яка, за твердженням російських чиновників, була спричинена ударом українського безпілотника 6 грудня, ліквідована, повідомив високопоставлений місцевий чиновник у середу, 7 грудня.

Понад 200 фахівців понад добу гасили пожежу, повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у телеграмі. Він заявив, що безпілотник вразив нафтовий танкер поблизу Курського аеродрому.

Курськ розташований приблизно за 90 кілометрів від українського кордону. У понеділок, 5 грудня, Росія звинуватила українські сили у двох інших атаках на аеродроми в Росії.

У Міноборони України вибухи не коментують. Офіційно ці цілі знаходяться далеко за межами досяжності наявних в Україні безпілотників. Однак радник президента України Михайло Подоляк опублікував у твітері повідомлення з натяком на те, що за атаками справді стоїть Київ.