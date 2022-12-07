Путін: «воєнна операція» в Україні може стати тривалим процесом

Президент Росії Володимир Путін заявив 7 грудня, що війна в Україні, яку він називає «спеціальною воєнною операцією», може стати «тривалим процесом». При цьому він назвав «значним результатом» операції анексію Росією частини територій України.

Путін виступив на зустрічі із членами Ради з прав людини. Більшість його членів зараз – це особи, які повністю підтримують політику Кремля.

«Чого вже мовчати, і Азовське море стало внутрішнім морем Російської Федерації», – сказав Путін, нагадавши про царя Петра Першого, який боровся за вихід до Азовського моря.

На початку війни анексія територій не називалася самим Путіним серед цілей так званої «спецоперації». Говорячи про війну в Україні, Путін вжив, окрім слова «спецоперація», і слово «війна» – її, за твердженням російського лідера, розпочали 2014 року влада України.

Відповідаючи на запитання про загрозу ядерної війни через протистояння Росії та Заходу, Путін сказав, що така загроза зростає. Він відмовився надати гарантії, що Москва за жодних обставин не застосує ядерну зброю: «якщо не застосує першою, значить, і другою теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдавання ядерного удару по нашій території сильно обмежені». При цьому він зазначив, що влада Росії «не збожеволіла» і не збирається «розмахувати ядерною зброєю як бритвою». Також, за словами Путіна, Росія має намір захищати «національні інтереси» – спочатку «мирними засобами», а якщо це не допоможе, то «усіма наявними».

Путін заявив, що розмови про другу хвилю мобілізації «не мають сенсу», оскільки потреби в ній «на сьогоднішній день» немає. За його словами, зараз приблизно половина, 150 тисяч із 300 тисяч призваних – перебувають у зоні «спецоперації», але лише 70 тисяч безпосередньо на фронті.

Російський президент розкритикував країни Заходу та міжнародні організації, у тому числі Раду Європи та ООН. На його думку, після початку війни в Україні вони демонструють щодо Росії «цинічну заангажованість». Як заявив Путін, країни Заходу використовують «доктрину прав людини» для втручання у справи інших держав.

Так звана «спецоперація», тобто широкомасштабне російське вторгнення в Україну, розпочалася 24 лютого. За цей час Росія взяла під контроль частини територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей України і майже всю Луганську область і оголосила про їхню анексію. Україні вдалося відбити частину раніше окупованих російськими військами територій. У квітні російські війська вимушено відійшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей, упродовж осені – все правобережжя Херсонщини включно з обласним центром.