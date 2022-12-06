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ОП: війська РФ знову обстріляли Херсон, є загиблий

Наслідки обстрілу Херсона після деокупації. Фото ілюстративне

Російські війська знову обстріляли Херсон, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«РФ знову обстріляли Херсон. Влучили в інфраструктурний об‘єкт. Наразі відомо про 1 загиблого», – написав він у телеграмі.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.

За даними місцевої влади, у Херсоні від 20 листопада до 4 грудня через російські обстріли загинули 19 людей, 39 – постраждали, з них – одна дитина.

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