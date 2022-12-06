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Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждав працівник промислового підприємства – ОВА

«Росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі», – повідомив голова ОВА

Працівник промислового підприємства постраждав внаслідок російського ракетного удару в Кривому Розі 6 грудня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі. Постраждав 38-річний працівник. Він – з опіками у лікарні. На підприємстві є руйнування. Деталі з’ясовуються», – написав голова ОВА у телеграмі.

Про те, що Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару, раніше повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Як повідомив Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські сили протиповітряної оборони збили над 60 із понад 70 ракет, запущених Росією. У Кривому Розі на Дніпропетровщині повідомили, що внаслідок атаки у місті є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення».

Як повідомляв Олександр Вілкул, після масованого обстрілу військами РФ Кривого Рогу 5 грудня енергосистему міста вдалося втримати завдяки генераторам.

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