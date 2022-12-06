Росія тримає 12 «Калібрів» у Чорному морі – ВМС

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на 6 грудня перебувають 15 російських кораблів, із них два – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом – 12 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; в Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», – йдеться в повідомленні.

Як заявляв президент Володимир Зеленський 20 листопада, від 24 лютого Росія випустила по Україні понад 4700 ракет.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) 23 листопада заявив, що російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.