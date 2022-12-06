NYT: Росія продовжила виробляти ракети попри західні санкції

Деякі з крилатих ракет, які Росія використовувала під час обстрілу України, були виготовлені за кілька місяців після запровадження західних санкцій. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на британських аналітиків Conflict Armament Research.

Експерти вивчили уламки крилатих ракет Х-101, знайдених після масованого удару 23 листопада, який призвів до масштабних відключень електроенергії в Україні. Виходячи з маркування на зброї, аналітики дійшли висновку, що одна з ракет була виготовлена цього літа, а іншу виготовили не раніше жовтня.

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За висновками експертів, Росія продовжила виробляти передові керовані ракети, незважаючи на західні санкції, які мали на меті позбавити її необхідних для цього компонентів. Це означає, що Москва знайшла способи придбати напівпровідники та іншу техніку, або ж у Росії були значні запаси компонентів до початку війни, пише The New York Times.

У ході чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва аналітики виявили, що майже все передове російське військове спорядження, яке вони досліджували, було збудоване з використанням західних напівпровідників.

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На початку серпня співробітники та партнери британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) з’ясували, що в зброї, яку Росія використовує проти України, переважають мікрочіпи іноземного виробництва.

Після початку війни США посилили правила отримання дозволів на експорт до Росії мікроелектроніки, авіоніки та деталей для повітряних суден із використанням американських технологій.