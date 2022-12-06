Окупанти готують поле бою в Олешках – мер

Міський голова окупованих Олешок на Херсонщині Євген Рищук заявляє, що гуманітарна ситуація у місті залишається «тяжкою», а територія громади перетворилася на «сіру зону». Про це він сказав в у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«У цілому громади, які розташовані біля Дніпра, перетворилися у «сіру зону», в плацдарм, тому що російські війська не можуть там закріпитися і вони відійшли далі кілометрів на 10 від лінії розмежування, від Дніпра. Вони перебувають у селах Раденськ, у тих селах, там, де ліси. Там в них є можливість сховати свою техніку і відстрілювати «Градами» зараз по Херсону. Вони виїжджають, відстрілюються і заганяють назад у ліс, де їх не видно», – пояснив Рищук.

Він зазначив, що окупанти готують цю територію для бойових дій.

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«Людей залишилося дуже мало. Як мені знайомий каже, враження, що місто вимерло. У нас був на території громади психоневрологічний будинок-інтернат. Там були люди похилого віку, то їх вивезли – частину до Сімферополя, частину до Генічеська. Інтернат із дітьми вивезли ще раніше, там 82 дитини було. Все готується для того, щоб територія була пристосована до бойових дій», – додав Рищук.

З огляду на бойові дії та окупацію міста російськими військами редакція не має змоги оперативно перевірити цю інформацію з незалежних джерел.

1 грудня у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що в Олешках стало менше російських військ і їхньої техніки.



«З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи», – йшлося у повідомленні.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.

Проте лівобережжя Херсонщини, де розташоване місто Олешки, все ще перебуває під контролем російських військ.