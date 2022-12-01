В Олешках стало менше російських військ і їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

В Олешках стало менше російських військ і їхньої техніки, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.



«Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи», – йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

У Генштабі додають, що на Херсонському напрямку російські війська обороняють раніше зайняті рубежі, з артилерії та танків обстрілюють райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонської області. Від обстрілів, зокрема, потерпає передмістя та саме місто Херсон.

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11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.

Проте лівобережжя Херсонщини, де розташоване місто Олешки, все ще перебуває під контролем російських військ.