Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

В Олешках стало менше російських військ і їхньої техніки – Генштаб ЗСУ

Російські військові пішком покидають Херсон, листопад 2022 року

В Олешках стало менше російських військ і їхньої техніки, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.

«Спостерігається зменшення кількості російських військових та військової техніки у населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та роззосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань. Основа частина військ - це мобілізовані особи», – йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

У Генштабі додають, що на Херсонському напрямку російські війська обороняють раніше зайняті рубежі, з артилерії та танків обстрілюють райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро в Херсонської області. Від обстрілів, зокрема, потерпає передмістя та саме місто Херсон.

Читайте також: «Росія мститься». Як вивести Херсон з-під вогню окупантів?

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії.

Проте лівобережжя Херсонщини, де розташоване місто Олешки, все ще перебуває під контролем російських військ.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG