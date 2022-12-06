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Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару – Вілкул

За даними місцевої влади, удару завдано по об'єкту промислової інфраструктури

Кривий Ріг знову зазнав ракетного удару, повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури», – написав він у телеграмі.

5 грудня війська РФ завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряна тривога тривала три години. Як повідомив Радіо Свобода речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські сили протиповітряної оборони збили над 60 із понад 70 ракет, запущених Росією. У Кривому Розі на Дніпропетровщині повідомили, що внаслідок атаки у місті є руйнування критичної інфраструктури і можливі «масштабні відключення».

Як повідомляв Олександр Вілкул, після масованого обстрілу військами РФ Кривого Рогу 5 грудня енергосистему міста вдалося втримати завдяки генераторам.

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