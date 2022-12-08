Ракетний удар по Харківщині: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через російський удар по Харківщині зросла до чотирьох людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося про одного постраждалого.



«Частину російських ракет збили сили ППО. Одна з ракет влучилила у приватне домоволодіння, на жаль, відомо про ще 3 поранених: чоловіка та двох жінок», – написав він у телеграмі.

Ввечері 8 грудня російські війська завдали удару по Харківському району. За даними ОВА, було влучання у приватний будинок.

Харківщина регулярно зазнає російських атак, через які стають руйнування та гинуть люди.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.