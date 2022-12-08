Війська РФ завдали удару по Харківському району, є постраждалий – ОВА

Російські військові завдали удару по Харківському району, є постраждалий, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні. На жаль, є постраждалий чоловік», – написав він у телеграмі.

На місці працюють всі профільні служби.

Харківщина регулярно зазнає російських атак, через які стають руйнування та гинуть люди.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 4 грудня підтвердили 6 702 випадки загибелі і 10 479 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Але в організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.